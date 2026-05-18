Ekonomi

Vakıf Katılım'dan HGS hizmeti

Vakıf Katılım, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hizmetini müşterilerinin kullanımına sundu. İlk kez sunulan bu hizmet kapsamında mobil şube, internet şube, şubeler ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden HGS başvuruları kolaylıkla yapılabiliyor.

ABDULLAH POLAT18 Mayıs 2026 Pazartesi 13:47 - Güncelleme:
Vakıf Katılım, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hizmetini devreye aldı. Banka bünyesinde ilk kez sunulan hizmet kapsamında müşteriler; mobil şube, internet şube, şubeler ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden HGS başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 18 Mayıs - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında, mobil şube üzerinden yapılan HGS başvuruları için ilk iki bin müşteriye, HGS etiketi ücretsiz sunulacak.

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vakıf Katılım olarak, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri portföyümüze dâhil etmeye devam ediyoruz. HGS hizmetini kullanıma sunarak, günlük yaşamı kolaylaştıracak önemli bir adım attık. Müşterilerimizin şubeye gitmeden işlemlerini dijital kanallar aracılığıyla pratik ve zahmetsiz bir şekilde tamamlandığı HGS hizmetini uçtan uca dijitalleştirerek yalnızca bir ürün sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hızlı, erişimi kolay ve kesintisiz bir deneyim sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak müşterilerimize değer katmayı sürdüreceğiz." dedi.

