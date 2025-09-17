Vakıf Katılım'dan ihracatçılara güvence: Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortası artık Vakıf Katılım'da

Müşterilerine değer katan çözümlerine bir yenisini daha ekleyen Vakıf Katılım, Türkiye'nin resmi ihracat destek kurumu Türk Eximbank ile Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünlerinin daha fazla ihracatçıya ulaştırılması için iş birliği gerçekleştirdi. Vakıf Katılım'ın ihracatçı müşterileri böylece, ihracat yaptıkları ülkelerdeki ekonomik dalgalanmalardan veya ihracat ya da iç pazarda yerleşik alıcılardan kaynaklı ödeme sorunlarından etkilenmeden, güven içerisinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

Katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak kurgulanan, sigorta poliçesinin teminat olarak kullanıldığı ve böylece ihracat finansmanına daha hızlı ve kolay erişim sağlayan Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünleri ile birlikte, ihracata ve iç pazara yönelik 360 güne kadar vadeli satışlar alacak sigortası teminatı altında gerçekleştirilebiliyor.

"Tahsilat risklerinin azaltılmasına ve nakit akışının aksamadan yönetilmesine destek oluyoruz."

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali AKBEN, imza töreninde iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırarak uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendirmesine, üretimin ve istihdamın artmasında önemli bir rol oynayan ihracatın gelişimi için atılan adımlara katkı sunmak adına bugüne kadar birçok önemli çalışma yürüttük. Bugün de Türk Eximbank ile gerçekleştirdiğimiz Katılım Esaslı Alacak Sigortası ürünleri üzerinden sağlanan iş birliği ile ihracatçı firmalarımızın tahsilat risklerinin azaltılmasına ve nakit akışlarını aksamadan yönetmelerine destek olacağımız için mutluyuz. Ülkemizin ihracat potansiyelini daha da güçlendirerek sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağına inandığımız bu iş birliğinin herkese hayırlı olmasını diliyorum."

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali GÜNEY de iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada: Türkiye'nin resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank olarak amacımız, cari fazla veren bir Türkiye hedefine katkı sağlayacak şekilde ihracatçılarımızı uluslararası rekabette desteklemek ve ülkemizden daha fazla mal ve hizmet ihracatını artırmaktır. Türkiye'nin en büyük ihracat kredi kuruluşu olmanın yanı sıra, ülkemizin en büyük alacak sigortası kuruluşuyuz. Katılım Esaslı Alacak Sigortası ile de ihracatçılarımızın yurt içi ve yurt dışında yerleşik alıcılarına yönelik Faizsiz Bankacılık İlkelerine uygun mal satışlarından doğacak azami 360 gün vadeli alacaklarını da sigortalıyoruz. Bu yıl sonuna kadar faizsiz finansman desteğimizin toplam finansman desteği içindeki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Vakıf Katılım'la imzaladığımız bu protokolün, ihracatçılarımızın tahsilat risklerini azaltmasını, sunulan sigorta poliçelerinin teminatı ile uygun finansman kaynaklarına erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını ve Türk Eximbank olarak hedefimize giden bu yolda bize katkılar sunmasını bekliyoruz. İş birliğimizin başta ülkemiz ve ihracatçılarımız olmak üzere her iki kurumumuza da hayırlı olmasını diliyorum."