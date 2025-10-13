Vakıf Katılım'dan ''Şaşılacak Kampanya''

Vakıf Katılım, bireysel ve ticari müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ücretsiz hizmet ve kolaylıkları tanıtmak amacıyla hazırladığı yeni reklam kampanyasını yayına aldı. Vakıf Katılım'ın finansal hizmetlerde sunduğu avantajları sıcak, samimi ve esprili bir dille aktardığı reklam filmi, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını güçlü bir şekilde vurguluyor.

"Şaşılacak Kampanya!" sloganıyla geleneksel ve dijital mecralarda izleyiciyle buluşan ve 9,58 İletişim Çözümleri imzası taşıyan filmin prodüksiyonunu 36mm Film Network üstlenirken, yönetmen koltuğunda Ömer Sinir yer alıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=KdRFSNl7Puc&feature=youtu.be