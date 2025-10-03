İSTANBUL 25°C / 16°C
Vakıf Katılım'dan sürdürülebilir ulaşıma katkı: Elektrikli şarj kampanyası

Vakıf Katılım, elektrikli araç kullanıcılarına özel kampanyasıyla şarj harcamalarında bütçe dostu çözümler sağlıyor.

3 Ekim 2025 Cuma 15:21
Müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Vakıf Katılım, elektrikli araç kullanıcılarına bütçe dostu bir kampanya sunuyor. 31 Ekim 2025'e kadar geçerli kampanya kapsamında, bireysel Vakıf Katılım Kredi Kartı ile yapılacak elektrikli araç şarj ödemelerinde müşteriler, alt limit olmadan her işlemde %20 iade kazanırken toplamda 600 TL'ye varan avantajdan faydalanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz: "Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sürdürülebilir ulaşımı destekleyen çözümler sunmak bizim için büyük önem taşıyor. Vakıf Katılım olarak, müşterilerimizin hem çevreye duyarlı tercihlerine katkıda bulunmak hem de bütçelerine destek olmak için bu kampanyayı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve değer katacak ürün ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

