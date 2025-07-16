Vakıf Katılım'ın 2025'in yarısında KOBİ'lere sunduğu nakdi destek 103.3 Milyar TL milyar TL'ye ulaştı

Vakıf Katılım, 2025 yılının ilk yarısında KOBİ'lere sundukları nakdi desteği 103.3 milyar TL milyar olarak açıkladı. Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için Odalar, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri ve Meslek Birlikleri ile yapılan iş birlikleriyle geçtiğimiz yıl KOBİ'lere 125.6 Milyar TL nakdi destek sunduklarını ifade eden Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben konuyla ilgili şunları söyledi: İstikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ'leri, var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ'lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz. KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında olmayı oldukça önemsiyoruz.

"KOBİ'LERİMİZ İÇİN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİMİZİ HER GEÇEN GÜN ARTIRIYORUZ"

2024, KOBİ'lere yönelik çok kıymetli ürünler sunmuştuk. e-Yönetim platformumuz p@ket bu yenilikçi ürünlerimizden biriydi. KOBİ ve işletmelerin bankadaki ihtiyaçlarını ön muhasebe uygulamasıyla birleştiren, e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv konularında da büyük kolaylıklar sağlayan p@ket ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün çeşitliliğini artırmanın haklı gururunu yaşadık. Bununla birlikte bu yıl da p@ket uygulamamız ile ilgili çeşitli iş birliklerine imza atarak tabana yaygın bir büyüme politikamızı sürdürüyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Trabzon Ticaret Odası, Tokat Ticaret Odası, Kahramanmaraş Ticaret Odası ve İvedik OSB gibi çok kıymetli meslek kuruluşlarla yaptığımız protokollerle dernek ve Oda üyelerinin p@ket 'in tüm avantajlarından ayrıcalıklı fırsatlarla yararlanabilmesine olanak sunduk. Son olarak da geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolle bu iş birliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadık.

KOBİ'LERE İNTERNET ŞUBE ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMA KOLAYLIĞI

KOBİ'lere yönelik yine bankacılık sektöründe bir ilk olarak şirketler için uzaktan hesap açılış hizmetini devreye aldık. Böylelikle KOBİ'ler şubelerimize gelmeden diledikleri yerden Vakıf Katılım Mobil Şube'yi indirip müşteri temsilcimizle görüntülü görüşmeyle, şirket hesabını kolayca açabilmekteler. e-Finansman ürünümüz ile müşterilerimizin yine şubeye gitmeden internet şube üzerinden güncel limit ve teminat durumuna göre finansman başvurularını yapabilmelerine ve finansman kullanmalarına imkan veriyoruz. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ürünümüzle ise, tüzel müşterilerimizin alt bayi tanımlama ve limit belirleme gibi önemli süreçlerini, şubeye gitmeden internet şubemiz üzerinden yürütebilmelerini sağladık. Ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen KOBİ'lerimize özel olarak sunduğumuz ve aynı zamanda ticarette bir ilk olma özelliğine sahip GFT ile işletmelerin alacaklarını daha güvenli bir şekilde takip etmelerini ve tahsilatlarını garanti altına almalarına olanak verdik.

"130 MW GÜCÜ AŞAN 500'ÜN ÜZERİNDE PROJEYE ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERDİK"

"Paris İklim Değişikliği Anlaşması" kapsamında oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformu" ve "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" programlarına uygun olarak Yeşil Enerji Dönüşümü ve Enerji Verimliliği yatırımlarıyla ilgili projeler gerçekleştiriyoruz. "Enerji konusunda özel sektör ve kamu kurumlarıyla iş birliğine giderek, Arazi/ Çatı GES, RES, Biokütle ve Akıllı Şehirler alanlarındaki yatırımlara finansman kaynağı sağlamak adına çalışmalara imza attık. Bu kapsamda 2024 yılında 1.5 GW gücü aşan 150'nin üzerinde projeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık ve 62 farklı proje yatırımına yaklaşık 1,52 Milyar TL destekte bulunarak dışa bağımlılığının azaltılmasında öncü rol oynadık."

"KAYNAKLARIMIZI KOBİ'LERİN İSTİFADESİNE SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mehmet Ali Akben KOBi'lerle ilgili 2025 planlarına yönelik de şunları söyledi: "Kurum olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan birçok ürün ve hizmetin dijital kanallara taşınması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2025 yılı da her zaman olduğu gibi KOBİ'lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya daha imza atmaya, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edecek, kaynaklarımızı risk-getiri ve verimlilik esaslı bir yaklaşımla KOBİ'lerin istifadesine sunacağız."