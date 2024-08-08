Vakıf Katılım'ın Çalışan Odaklı Uygulamalarına Uluslararası Ödül

Katılım finans alanındaki öncü çalışmalarının yanı sıra insan kaynakları alanında hayata geçirdiği projeleriyle sektöre yön veren Vakıf Katılım, bu alandaki çalışmalarını yeni bir ödülle taçlandırdı. Stevie Awards for Great Employers'ta İşveren Markası Başarıları kategorisinde bronz ödülün sahibi olan Vakıf Katılım bu ödülü, İşveren Markası BİZ çatısı altında gerçekleştirdiği iç iletişim projeleri ile almaya hak kazandı.



"Çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de öncelikli olmaya devam edecek."

Her zaman çalışan memnuniyetinin kendileri için en üst sırada yer aldığının altını çizen Vakıf Katılım İnsan Kaynakları İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş, kurum içi iletişim çalışmalarının uluslararası organizasyonda bir kez daha ödülle taçlandırılmasından duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:

"Vakıf Katılım olarak bankacılık faaliyetlerindeki başarılarımız kadar çalışanlarımıza mutlu ve kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak bir iş ortamı sunmak da bizim için önem arz ediyor. Çünkü biliyoruz ki, mutlu çalışanlar kuruma başarı ve huzuru getiren en kıymetli unsur. Sektörün önde gelen kurumlarından biri olmanın yanında en çok çalışılmak istenen kurum olmak da bizler için oldukça önemli. Bu bağlamda, üst yönetimimizin destek ve yönlendirmeleri doğrultusunda çalışanlarımıza yönelik olarak hayata geçirdiğimiz İK projelerimizden biri de bu ödüle layık olmamıza vesile olan 'İşveren Markası BİZ'. Bu çatı altında gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmaları, özel gün iletişimi etkinlikleri, takdir programları, kulüp etkinlikleri, mini sağlık istasyonu ve çalışanların doğrudan üst yönetime taleplerini iletebildiği projemiz Bizim Meclis gibi iç iletişim süreçlerini çalışanlarımızdan aldığımız geri bildirimlerle yeniden tasarladık. Sonucunda da oldukça pozitif geri bildirimler aldık. Çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de öncelikli olmaya devam edecek."