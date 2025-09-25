Vakıf Katılım'ın “Vaade Dayalı Kıymetli Maden” işlemi ile geleceği güvenle planlayın

Vakıf Katılım, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözüm ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Finansal risklerini etkin şekilde yönetmek isteyen tüzel müşteriler için sunduğu Vaade Dayalı Kıymetli Maden Alım/Satım İşlemleri (Forward) sayesinde, ileri vadeli kıymetli maden alımlarına ve yükümlülüklerine ilişkin fiyatlar bugünden belirlenebiliyor, finansal planlamalar daha sağlıklı yapılabiliyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TİCARİ YAPI KURMALARINA KATKIDA BULUNUYORUZ."

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekçi, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını esas alarak sunduğumuz Vaade Dayalı Kıymetli Maden işlemleri ile tüzel müşterilerimize, maliyetlerini önceden bilme ve geleceğe dair daha sağlıklı planlama yapma imkânı sunuyoruz. Döviz Forward işlemleriyle aynı işleyişe sahip, katılım bankacılığı ilkelerine uygun olarak sunduğumuz bu ürün ile tüzel müşterilerimiz, kıymetli maden piyasalarındaki dalgalanmalara karşı, kendilerini güvence altına alabiliyor. Örneğin; altın üretimi yapan bir firma, gelecekte üreteceği ve anlaşma kapsamında satacağı altının fiyatını bugünden sabitleyerek, çıkarma maliyetleriyle birlikte ticari kârını da öngörülebilir hâle getirebiliyor. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal istikrarı destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.