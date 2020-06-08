Vakıfbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonucu nasıl öğrenilir? Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama 2020

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:18

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlar, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama 2020 sayfasına yoğun ilgi gösteriyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınında maddi sıkıntıları en aza indirmek için alınan 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi kararıyla birlikte, Vakıfbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi imkanı sundu. Kredi ihtiyacı olanlar için Kamu bankaları vasıtası ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli devlet destekli kredi sağlandı. Vakıfbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi başvuruları 29 Mayıs'ta sona erdi. Vakıfbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar 'Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama 2020' şeklinde araştırmalarını gerçekleştiriyor. Buna göre; Vakıfbank 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonucu nasıl öğrenilir? İşte Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama 2020 ekranı ve tüm detaylar…

Devletin desteği ve kamu bankaları vasıtası ile koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli devlet destekli kredi sağlandı.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SORGULAMA 2020



KİMLER FAYDALANABİLİR?

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Şimdilerde ise kamu bankalarının vermiş olduğu en avantajlı kredi imkanı sağlanıyor.

Konut kredisi hesaplama ve yapılandırma konuları, kamu bankalarının açıkladığı yeni kampanya ile gündeme geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sıfır ve ikinci el konutlar için ayrı ayrı belirlediği faiz oranları için ayrıca peşinat oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (ZİRAAT BANKASI, VAKIFBANK, HALKBANK)

Kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunuyor. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlanıyor. Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan yani bugünden itibaren banka şubelerinden yapılıyor.