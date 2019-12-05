Vakıfbank’ta yeni dönem

Türkiye’nin aktiflerine göre dördüncü büyük bankası olan VakıfBank’ta çoğunluk hissesi Hazine’ye geçti. VakıfBank’ın ana hissedarlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği toplam yüzde 58.51’lik A ve B grubu hisseler Hazine’ye devredilecek.

3 aralık itibariyle başlatılan süreç 7 gün içinde tamamlanacak. Bankanın KAP’a yaptığı açıklamaya göre yönetim kontrolünün değiştiren bu karar sonrası diğer hisselerin geri alınması için çağrı yükümlülüğü doğmayacak. Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre hisseler Hazine ve Maliye Bakanlığı pay defterine kaydedilecek. Söz konusu paylar borsada işlem görmüyor. Cumhurbaşkanı Kararı’nda hisse devrinin diğer mülhak vakıflara ait olanları içermediği ifade edilerek, devredilen A ve B grubu hisselerin beher değerinin 9.4956 lira olarak belirlendiği belirtildi. Reuters’in hesaplamalarına göre Hazine’ye devredilecek hisseler yaklaşık 13.9 milyar lira değerinde bulunuyor. Vakıfbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre ise 2.5 milyar lira olan sermayesinin yüzde 58.62’sini A ve B grubu paylar oluşturuyor. A ve B grubu payların yüzde 58.51’i, yani neredeyse tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün elinde bulunuyor. Vakıfbank’ın hisselerinin yüzde 25.22’si borsada işlem gören D grubu paylardan oluşurken, Vakıfbank Emekli Sandığı’nın elinde yüzde 15.45 C grubu pay, diğer mülhak ve mazbut vakıfların elinde yüzde 0.18 oranında B grubu pay bulunuyor.

YÜZDE 2 PRİM YAPTI

Ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin KAP açıklamasında hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacağı; borsada işlem gören D grubu yüzde 25.22’lik hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Duyuru sonrası borsada VakıfBank hisseleri, yüzde 2’nin üzerinde prim yaptı.