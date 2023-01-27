VakıfBank'tan müşterilerine özel FİDE Paketi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, perakende bankacılık alanında özel ihtiyaçların çözümlerine odaklanan VakıfBank, paket ile VakıfBanklılara bir "dost eli" uzatıyor.

FİDE ile masrafsız işlemlerden müşterilere özel kredi limitlerine dek pek çok imkan sağlayan banka, kapsamlı içeriği ile kredi, mevduat gibi tüm bankacılık ürünlerinde öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmişten beri müşterilerimizin beklentilerini ilk sıraya yerleştiren yaklaşımımızla toplumun her kesiminin finansal süreçleri için yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyoruz. Bu defa da müşterilerimizin özellikle perakende bankacılık alanındaki ihtiyaçlarını önceliğimiz kabul ettik. Devreye aldığımız FİDE ile VakıfBanklılara hızlı, esnek ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. FİDE ile müşterilerimiz masrafsız ve kendilerine özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden kolaylıkla yararlanabilecekler."

- VAKIFBANK, FİDE PAKETİ İLE PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR

Perakende segmenti özelinde müşteri odaklı ve etkin bir yönetim anlayışı ile müşterilerin değişen ihtiyaçlarının zamanında ve sağlıklı şekilde karşılanmasına odaklanan VakıfBank, FİDE Paketi ile pek çok avantaj sağlıyor.

Kampanyadan, ilk defa VakıfBank müşterisi olan ve perakende bankacılık segment kriteri koşullarını karşılayan ticari faaliyeti olan gerçek ve tüzel kişi müşterileri bir yıl boyunca faydalanabiliyor.

Banka, küçük işletmelere yönelik hayata geçirdiği FİDE ile çeşitli bankacılık ürünlerinde masraf muafiyetleri tanımlıyor.

FİDE Paketi'nde EFT, havale gibi bankacılık işlemlerini masrafsız gerçekleştiren VakıfBanklılar ayrıca uygun komisyonlu POS, rekabetçi oranlı mevduat faizleri, ücretsiz çek karnesi ve kendilerine özel oluşturulan hazır kredi limitlerinden de yararlanabiliyor.