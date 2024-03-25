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Ekonomi

Edirne Valiliği'nden 'ekmek fiyatı' açıklaması

Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığını, fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığını bildirdi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
Edirne Valiliği'nden 'ekmek fiyatı' açıklaması
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada yerel basında çıkan haberlerin kamuoyunda yer alması ve vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine süreçle ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Ekmeğin satış tarifesinde değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekmek fiyat tarifeleri Meslek Odaları Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikler kapsamında belirlenmektedir. Buna göre, ilgili odaların aldığı kararların öncelikle Ticaret Bakanlığına gönderilmesi ve bu sürecin tamamlanmasının ardından mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Valiliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

Bu noktada, ilgili odalar tarafından henüz Valiliğimize ulaşmış yeni bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır. İlimizde halen geçerli olan halk tipi ekmek kilogram fiyatı 37,50 lira olup, 1 adet 200 gram ekmeğin 7,50 lira olarak satışı yapılmaktadır. Valiliğimize mevcut fiyat tarifesinin dışında meslek odalarınca alınmış farklı bir fiyat tarifesi ulaştığında mevzuatın verdiği yetki ile hareket edilecektir."

  • Edirne Valiliği
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