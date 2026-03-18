Irak, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'ndan Türkiye'ye petrol ihracına başladı.

İlk etapta günlük 250 bin varil akış sağlanacak.

KERKÜK PETROLÜ İHRACI KONUSUNDA ANLAŞILDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak merkezi hükümeti ile varılan anlaşma ile Kerkük petrolünün Türkiye'ye uzanan Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden yeniden ihraç edileceğini açıkladı.

IKBY'den günlük yaklaşık 230 bin varil petrol ihraç edildiğini ve bu miktarın en fazla 500 bin varile çıkabileceğini kaydeden KYB Başbakanı Mesrur Barzani, bu rakamın, Irak merkezi hükümetinin ihracat kapasitesine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekti.