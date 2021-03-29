Van'daki içme suyu arıtma tesisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete girdi

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 363 tesisin hizmete alınma töreni kapsamında Erciş ilçesine bağlı Ergücü Mahallesi'nde de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hizmete alınan tesisin genel görüntüsünün yansıtılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Vali Mehmet Emin Bilmez, tesisin 38 milyon 176 bin lira mal olduğunu ve Erciş ilçesinin 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Tesisin günlük 76 bin metreküp arıtma kapasitesiyle 232 bin kişiye hizmet verebileceğini aktaran Bilmez, şöyle konuştu:

"Yaşanan Van depreminin ardından zatıalinizin talimatları ile şehrimize her alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. Depremden sonra da ilimizde talimatlarınızla tamamlanan içme suyu tesisleri ile 1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanabilecektir. Akkoyunlulara başkentlik etmiş Erciş ilçemize yapılan içme suyu arıtma tesisi ile ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen 363 tesis ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Protokol üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, siyasi parti temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.