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Varank’tan İtalyan şirketlere işbirliği çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrika ziyaretinde, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

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Görüşmede, sanayileri arasında sıkı irtibat bulunan Türkiye ve İtalya’nın ekonomik ilişkileri ile gelecekte iş birliği yapılabilecek alanlar ele alındı. Varank, İtalyan heyetle görüşme sırasında gelecek yıl 17 Mart’ta Milano’da gerçekleştirilecek MCE 2020 Fuarı’na davet edildiğine dikkati çekerek, Türkiye’nin söz konusu iklimlendirme fuarının en büyük partnerlerinden biri olacağını dile getirdi. Türkiye ile İtalya’nın üçüncü ülkelerde ortak işler yapabileceğini vurgulayan Varank, “Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da güçlerimizi birleştirmek istiyoruz” diye konuştu.      

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