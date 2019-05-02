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Varlık Fonu, Piyango için devlerle masada

Milli Piyango, İddaa modeliyle ihaleye çıkıyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, 10 yıllık işletme hakkı için dünya devleriyle görüştüklerini ve büyük ilgi olduğunu söyledi.  

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi  Zafer Sönmez, 47 yıl yüzde 100 lisans hakkı sahibi oldukları Milli Piyango’yu kendileri adına dünya standartlarında operasyonunu yapacak stratejik oyuncularla görüştüklerini belirtti. Sönmez, “Bizim adımıza işletme hakkını devir için öncelikle 10 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Bu konudaki tüm dev şirketlerle şubat ayından beri görüşüyoruz” dedi

SIRA JOKEY KULÜBÜNDE 

Sönmez “Milli Piyango’nun net gelirinin gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 0.1’den yüzde 1-2’ye kadar çıkarma potansiyelimiz var. Bu şu anki 3.5 milyar liralık gelirin katlanması demek” dedi. Sönmez, en geç haziran sonunda nihai teklifleri almayı hedeflediklerini söyleyerek, yıl sonunda ise tam devri gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. TVF Genel Müdürü Sönmez, Genel Müdür Yardımcısı Çağatay Abraş ve Direktör Murat Sabri Yiğit ile birlikte gazetecilerle bir araya geldi. En yeni adımlarının Milli Piyango’da işletme hakkı devri olduğu bilgisini veren Sönmez, şöyle konuştu: “1 haftadan kısa zamanda Milli Piyango için adım atacağız. Milli Piyango’nun farklı bir modelle değerlendirilmesi gerekiyor. Şans oyunlarında dünyada aklınıza gelen en büyük oyuncularla konuşuyoruz. Müthiş ilgi var. Çünkü doğru modelle piyasaya giriliyor. Türkiye’de örneği İddaa. Devlet bunu satmadı ve gelirini alıyor. Biz de İddaa’nın aynısını yapacağız.” Sönmez, sıranın Türkiye Jokey Kulübü’ne geleceğini kaydetti. 

TVF GÜVENKAZANDI  

TVF’nin7 ayda finansal dünyanın güvenini kazanmaya başladığını dile getiren Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, şunları söyledi: “Buraya gelmek için can atıyorlar. Varlık Fonu kendini açtıkça anlattıkça başardıkça bu güven katlanarak çıkacak.” Sönmez ayrıca, cari açığı azaltacak büyük bir yabancı yatırımın azınlık ortağı olacaklarını belirtti. Sönmez, Rusya’yla beraber 900 milyon Euro’luk ortak yatırım platformu oluşturduklarını, ilk adımının 200 milyon Euro olduğunu hatırlattı. 

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