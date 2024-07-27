Vatandaş isyan etti: Şehirde karavanın ne işi var!

Kovid-19 salgınıyla birlikte karavan kullanımına artan talep bazı yerlerde park sorununu gündeme getirirken, karavanların park edildiği yerlerde yaşayan vatandaşlar ise "karavanların başta sahiller olmak üzere park alanlarını işgal ettiği" ve "çevre düzenine zarar verdiği" iddiasıyla şikayetçi.

Karavan sahipleri ise park alanlarının ve mevcut düzenlemelerin yetersizliğinden şikayetçi. Karavan kullanıcıları, güvenli ve uygun park alanlarının artırılmasını talep ediyor.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, "Karavancılar bir yerde konuşlanıp da cadde üzerinde park edip içinde yatamazlar, kanun olarak da yatamazlar. Bunlar birer ev. Kanun dışında, etik olmayan yaşama döndürüyorlar" dedi. Özdağ, İSPARK'ın mevzuatının otopark mevzuatı olduğunu, karavan kampı niteliğinde park yapamadıklarını da belirtti.