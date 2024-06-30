Vatandaş isyan etti! Taksilerde 'pos komisyonu' ile zam

Taksilerde kredi kartı ile ödeme imkanı sağlayan pos aplikasyonlarında alınan komisyonlar yüzde %10'a çıktı, komisyon müşteriye yansıtılmaya başlandı.

Son dönemde bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarınki artışı tüketicilere yansıttığı iddiaları taksilerde de gündeme geldi. İstanbul'da taksi ücretlerini kredi kartıyla ödeyenler 'hizmet bedeli' adı altında kesilen komisyondan şikayet ediyor. Buna son örnek İstanbul Havalimanı'ndan dönüşte taksi kullanan bir yolcunun başına geldi. Taksi ücreti 780 TL tutan müşteri kredi kartı ile ödeme yaptığında 857 TL ücret alındığının gördü. Makbuzda 77 TL de 'hizmet bedeli' olarak komisyon alındığını gören yolcu duruma tepki gösterdi. Taksilerde kredi kartına kesilen çeşitli oranlardaki komisyonlar sosyal medyada da şikayet konusu oldu.

'İADE BAŞVURUSU YAPIN'

Bazı pos cihazı şirketleri taksilerde kredi kartı ile ödemeyle ilgili komisyon çizelgesi bile yapıyor. Taksilerde yaygın kullanılan bir pos cihazının hizmet bedeli tarifesine göre 60 TL'ye kadar 5,95 TL, 75 TL'ye kadar 8,95, 100 TL'ye kadar 10,95, 150 TL'ye kadar 13,95, 200 TL'ye kadar 16,95, 250 TL'ye kadar 19,95, 250 ve üzeri yüzde 8,95 hizmet bedeli alınıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesinde 'Kartlı ödemelerde herhangi bir hizmet bedeli yansıtılamaz. İstisnalar sıralanmıştır. Sadece kıymetli madenler, borsada işlem gören hisse senetleri, yabancı para gibi bedellerde hizmet bedeli alınabilir. Bu komisyon bedelleri hukuka aykırıdır. Fark ödeyen vatandaşlarımız iade için Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak yasal faizi ile ödedikleri komisyonları geri alabilirler. Artık bu konuda İnternetten de başvuru yapılabilmektedir. Başvuruda hiçbir ücret alınmamaktadır" diye konuştu.

'APLİKASYON ŞİRKETLERİ ALIYOR'

Konuyla ilgili Akşam Gazetesi'ne konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu kredi kartlarıyla yapılan ödemelerde komisyon kesildiğini ancak bunun taksici esnafı ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu konuda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Taksilerde bulunan post cihazlarının bağlı bulunduğu bankalar ve müşterilerin kullandığı 'taksi çağırma' aplikasyonlarının bağlı olduğu şirketler komisyon alıyor. Vatandaşın bu komisyonu ödememek için nakit ödeme yapması gerekiyor" dedi.