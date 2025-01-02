İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'sağlıklı yaşam için' sloganıyla hizmet veren spor tesislerine 3 ayda 2 kez fahiş zam yaptı. İBB'ye ait kapalı spor salonları, halı sahalar, yüzme havuzları, tenis kortları, buz pistleri gibi tesislerin kiralanması ve kullanım ücretleri 2024'ün son gününde artırıldı. Vatandaşların üyelik sistemiyle faydalandıkları spor hizmetlerinin fiyatlarına 31 Aralık'ta yüzde 50 ila yüzde 100 oranında zam yapıldı.

NEDENİ BELLİ DEĞİL!

İBB spor hizmetlerine daha eylül ayında yüzde 122 ila yüzde 166 arasında zam yapmıştı. 'Yüzme havuzu üyeliği 12 günlük ücreti' eylül ayında 40 liradan yüzde 150 artışla 100 liraya, buz pisti saatlik kiralama ücreti 65 liradan yüzde 53.84 artışla 100 liraya, fitness salonu için ayda 18 günlük üyelik ücreti 135 liradan yüzde 122.22 artışla 300 liraya, aydınlatmasız açık halı saha saatlik ücreti de 150 liradan yüzde 166.66 artışla 400 liraya çıkmıştı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 3 ay önce yapılan fiyat artışlarına yeniden zam yapılmasının nedeni ise anlaşılamadı; konuya ilişkin bir açıklama da yapılmadı.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nin çoklu tesisi için eylüldeki zamdan sonra 500 lira veren bir üye, 31 Aralık itibarıyla sisteme girdiğinde bin liralık ödemeyle karşılaştı.

İSTANBULLULAR İSYAN ETTİ

Spor tesisini kullanan vatandaşlar sosyal medyadan zamlara tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

BELEDİYENİN İŞİ KÂR ETMEK DEĞİL

Semiha Sayın: "2024 yılı yazın 120 TL olan kort kirasının 5 ay içerisinde 5 katına çıkarılmasının hiçbir izahı yok. Kort ücretini İBB yılın son günü 600 lira yaptı. Belediye şirketleri, kâr amacı güdemez, gütmemeli. Amaç, daha sağlıklı nesiller için halkı spora teşvik etmek olmalı.

'MUTLU BİR YIL' DEDİĞİN BU MUYDU?

Altun Oruç: "Sayın Ekrem İmamoğlu, siz insanların spor yapmasını istemiyor musunuz? Kimsenin 'ay sonunu nasıl getiririm' diye düşünmediği mutlu bir yıl olsun' diyor- sunuz! Bu şekilde mi katkıda bulunuyorsunuz?

3 YILDA 15 TL'DEN 600 LİRAYA ÇIKTI!

Soner Karademir: "Siz kâr amacı güden özel şirket misiniz? Nedir bu zam? Tenis kortlarını 3 yılda15 liradan 600 liraya çıkarmak nedir?

İBB, İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine de en son 12 Aralık'ta yüzde 115'e varan zam yaptı. İSPARK ücretlerine 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 2 ay önce de su faturasına her ay zam yapılması kararlaştırılmıştı.

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