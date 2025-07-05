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Ekonomi

Vatandaşı kandıran fırsatçılara geçit yok! Bakanlık '1 TL' oyunu için harekete geçti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, konut satışlarında vatandaşı aldatan fırsatçı emlakçılar için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda bu emlakçıların ilanlarda konutların gerçek değerini girmediklerini, satış fiyatına '1 TL' yazarak vatandaşların arayarak aldatılmalarına zemin hazırladıkları tespit edildi.

Sabah5 Temmuz 2025 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Vatandaşı kandıran fırsatçılara geçit yok! Bakanlık '1 TL' oyunu için harekete geçti
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Satılık ilanlarında mülkün gerçek değerinin yazılmasını şart koşan bakanlığın bu kararına rağmen hâlâ gerçek değerini yazmayarak vatandaşların telefonla kendilerini arayıp ilan fiyatı öğrenmeye çalışmasına neden olan emlakçılar olduğu tespit edildi.

Emlakçılar savunmalarında platformda fiyat bilgisi bölümünün doldurulması zorunlu olduğu için 1 TL yazdıklarını bakanlığa bildirirken, Kurul kararında "Tanıtımlarda yer verilen tutarın bir gayrimenkulün satış fiyatı olmayacağının açık olduğu, bu nedenle fiyat bilgisinin gerçeği yansıtmadığı ve fiyat bilgisi hakkında eksik bilgilendirmede bulunularak tüketiciler nezdinde yanıltıcılığa yol açıldığı, diğer taraftan konuya ilişkin ispatlayıcı nitelikte bilgi ve belge sunulmadığının görüldüğü, bu nedenle ispat yükümlülüğünün yerine getirildiğinden bahsedilemeyeceği, söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelik arz ettiği değerlendirilmiştir" denildi.

Kurul, 10 adet ilanı kaldırttı.

FAHİŞ ARTIŞA 200 BİN TL CEZA

Yönetmeliğe göre, internette verilen ilanlarda; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanırken, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezasının önü açıldı.

Verdiği ilanda fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen taşınmaz sahibine ilan başına 200 bin TL ceza uygulanacak.

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