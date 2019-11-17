Vatandaşın işini kolaylaştıracak gümrük rehberi

Yapılan açıklamaya göre rehber, vatandaşlar ile ticaret erbabının gümrük işlemlerinde ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri animasyonlar ve görsellerle anlatıyor. Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi ticaret.gov.tr üzerinden veya gumrukrehberi.gov.tr adresinden ulaşabilen söz konusu rehber, gümrük işlemleri sırasında gerekebilecek temel bilgileri açık ve anlaşılır bir şekilde vatandaşlara ve tüzel kişilere aktarmayı hedefliyor.

HER KONUDA YOL GÖSTERİCİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, rehberin sağlayacağı kolaylıkları şöyle anlattı: “Türkiye’ye gelen tüm yolcular, yurt dışından Türkiye’ye taşıt getiren veya getirmek isteyen herkes, e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerimiz, ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız kendilerine yol gösterecek temel gümrük bilgilerini bulabilecekler. Örneğin, vatandaşlarımız yurt dışından Türkiye’ye gelirken getirmek istedikleri eşya ve araç, adına posta ve kargoyla gelen ürünler, getirmek istedikleri ev eşyası, nakit para ve ziynet eşyası gibi bireysel eşyalarının gümrük işlemleri ve prosedürlerini Gümrük Rehberi’nden öğrenebilecek.”