Vatandaşın kredi karnesi iyi çıktı
Geçen yıl ağustos ayında yaşanan finansal saldırıya rağmen vatandaş kredi notunu korumayı başardı. 2 yıl önce bin 407 olan kredi notu ortalaması bin 413’e çıktı. Bu rakam bankalar açısından kredi verilebilir seviyenin üstünde.
Vatandaşların kredi notunu belirleyen ve bankalara kredi kullanımında referans olarak sunduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerine göre vatandaşların kredi notu 2 yıl öncesine göre yükseldi. Vatandaşların 2 yıl önce bin 407 olan Findeks kredi notu ortalaması bin 413’e çıktı. Bu rakam bankalar açısından kredi verilebilir seviyenin üstünde.Kişilerin gelecek 12 aylık dönemde borç ödeme problemi yaşayıp yaşamayacaklarını tahmin eden ‘Findeks Kredi Notu’ kişinin geçmiş kredi davranışları ve ödeme performansı üzerinden 1-1.900 aralığında puanlandırılıyor.
3.1 milyon üye
Findeks’in 5. yılı nedeniyle bir basın toplantısı yapan KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks çatısı altında sunulan finansal ürün ve hizmetlerin kullanım oranlarının arttığının altını çizdi. Akdeniz, Findeks’in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti. Akdeniz, bölgesel olarak bakıldığında üyelerin yüzde 45’inin İstanbul-Ankara ve İzmir’den geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor” dedi.
18-25 yaş aralığında olan genç grubun kredi notu ortalamasının 1.250 ile ülke ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Akdeniz, “Kredi notu hesaplamalarında bireylerin kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları, mevcut borç durumu, yeni alınmış kredileri ve kredi kullanım yoğunluğu gibi faktörler belirleyici konumda yer alıyor. Gençlerin borç ödemelerini düzenli yapma alışkanlığı önemli” dedi.
Çek hacmi 1 trilyon liraya yaklaştı
Türkiye’de geçtiğimiz yıl ibraz edilen çeklerin hacminin 1 trilyon TL’ye yakın olduğunu aktaran Akdeniz, çek ile yapılan ödemelerin reel sektör açısından ne derece önemli olduğunu söyledi. Akdeniz “Karekodlu Çek Sistemi, ülkemiz açısından son derece önemli. Türkiye’de çekler, ödeme aracından öte aynı zamanda kredilendirme aracı. Türkiye’de yılda 21 milyonun üzerinde çek keşide ediliyor. Bir çek ortalama 5 defa el değiştiriyor. 21 milyon çekin 5 defa el değiştirmesi demek, ülkemizde 1 yılda 100 milyon ticari işin çekle ödenmesi anlamına geliyor” dedi.
Risk raporları reel sektöre de açılacak
Akdeniz, hayata geçirdikleri ‘Karekodlu Çek Sistemi’ hakkında bilgi vererek, “Bu sistemi daha da geliştiriyoruz, Karekodlu Çek Skoru’nu hizmete sunuyoruz. Bu skor, keşidecinin önümüzdeki 9 ay içinde ‘Çeklerini Ödememe’ ihtimalini gösterecek. 2019 yılı içinde, Karekodlu Çek Skoru’nu, Karekodlu Çek raporları üzerine koyuyor olacağız” bilgisini verdi. Diğer bir yeniliğin ise ‘Ticari Kredi Notu’ hizmeti olacağını aktaran Akdeniz, “Son 3 yıldır tüzel kişilerle ilgili Ticari Kredi Notu’nu üretiyoruz ve bunu bankacılık sektörü ile paylaşıyoruz. 2019 yılı içinde bu notu, Risk Raporları üzerine koyup, reel sektörle de paylaşmaya başlayacağız” dedi.
100 çekin 96’sında problem yok
KASIM Akdeniz en fazla odaklandıkları alanın reel sektör olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Vadeli çek uygulamasının yarattığı en büyük risk, ‘karşılıksız çek kabul etme riski.’ Karşılıksız çek keşide edenlerin geçmiş çek ödeme performansları analiz edildiğinde yaklaşık yüzde 80’inin son 12 ayda en az 1 tane karşılıksız çeki olduğu görülüyor. Dolayısıyla çeki kabul etmeden önce keşidecinin Karekodlu Çek Raporu’nun incelenmesi karşılıksız çek alma riskini yüzde 80 azaltıyor. Karekodlu Çek Raporları, Çek Raporları’nda yer alan bilgilerin hemen hepsini içerirken, çek sahteciliklerinin önlenmesine yönelik bilgileri de barındırıyor. Findeks, çekte sahteciliğin önlenmesi ve tahsilat riskinin azaltılması açısından reel sektöre çok büyük bir imkan yaratıyor. Arkası yazılan çek oranı 2018 ve 2019’da hafif bir yükseliş görüyoruz. Ağustos sonu itibarıyla, ibraz edilen her 100 TL’lik çekin 3.5 TL’sinin arkası yazılmış, tersinden okuduğumuzda her 100 adet çekin 96 adeti problemsiz ödenmiş demek.”
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