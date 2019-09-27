Vatandaşın kredi karnesi iyi çıktı

Vatandaşların kredi notunu belirleyen ve bankalara kredi kullanımında referans olarak sunduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) verilerine göre vatandaşların kredi notu 2 yıl öncesine göre yükseldi. Vatandaşların 2 yıl önce bin 407 olan Findeks kredi notu ortalaması bin 413’e çıktı. Bu rakam bankalar açısından kredi verilebilir seviyenin üstünde.Kişilerin gelecek 12 aylık dönemde borç ödeme problemi yaşayıp yaşamayacaklarını tahmin eden ‘Findeks Kredi Notu’ kişinin geçmiş kredi davranışları ve ödeme performansı üzerinden 1-1.900 aralığında puanlandırılıyor.

3.1 milyon üye

Findeks’in 5. yılı nedeniyle bir basın toplantısı yapan KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Findeks çatısı altında sunulan finansal ürün ve hizmetlerin kullanım oranlarının arttığının altını çizdi. Akdeniz, Findeks’in uygulamada olduğu son 5 yıl içerisinde 2.8 milyon gerçek kişi, 300 bin tüzel kişi olmak üzere toplam 3.1 milyon üye sayısına ulaştığını belirtti. Akdeniz, bölgesel olarak bakıldığında üyelerin yüzde 45’inin İstanbul-Ankara ve İzmir’den geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var. Her şeye rağmen kredi notu ortalamasının yükselmiş olması, kullanıcıların bankalara olan borçlarını aksatmak istemediklerini, buna bağlı kredi notlarında herhangi bir bozulmaya izin vermemelerinden kaynaklanıyor” dedi.

18-25 yaş aralığında olan genç grubun kredi notu ortalamasının 1.250 ile ülke ortalamasının altında kaldığını vurgulayan Akdeniz, “Kredi notu hesaplamalarında bireylerin kredi ve kredi kartı ödeme alışkanlıkları, mevcut borç durumu, yeni alınmış kredileri ve kredi kullanım yoğunluğu gibi faktörler belirleyici konumda yer alıyor. Gençlerin borç ödemelerini düzenli yapma alışkanlığı önemli” dedi.