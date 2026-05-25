İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7152
  • EURO
    53,5454
  • ALTIN
    6714.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Vatandaşlar akın etti: Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu
Ekonomi

Vatandaşlar akın etti: Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Kurban Bayramı'na 2 gün kala hazırlık için Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Tarihi Yarımada'daki araç ve vatandaş hareketliliği havadan görüntülendi.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Vatandaşlar akın etti: Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu
ABONE OL

Kurban Bayramı öncesi Fatih Eminönü'nde bulunan Mısır Çarşısı ve civarında vatandaş yoğunluğu yaşandı. Bayram hazırlığı yapan vatandaşlar, ikramlık ve kahvaltılık almak için tarihi çarşıya akın etti.

Galata Köprüsü, Refik Saydam Caddesinde yaşanan araç trafiği ise dronla görüntülendi.

Alışverişe gelen Münevver Dereli, "Gezmeye geldik, bayramda evdeyiz. Tatile çıkmayacağız, bugün burası çok kalabalık. Daha önceden geliyordum bu kadar kalabalık değildi. Hava güzel olduğu için herkes dışarıda" dedi. İzmir'den bayram için İstanbul'a geldiğini söyleyen Recep Çalık, tatili İstanbul'da geçireceğini söyledi.

Eminönü'nde yoğun bir kabalalık olduğunu söyleyen Erdoğan Demirhan ise, "Gezmeye, dolaşmaya geldim. Eminönü bugün anormal kalabalık. Her gün oluyor ama bu kadar kalabalık olmuyor. Bayram sebebiyle bir yoğunluk var. Nerdeyse adım atacak yer yok" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.