Vatandaşlar isyan ediyordu... Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti

Müşteriye bilgilendirme yapılmadan hesaba eklenen ücretler mercek altına alınıyor. Denetimleri sıklaştırma kararı alan bakanlık, turizm müdürlüklerini de harekete geçirecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, bakanlığın kendisine bağlı mekânları rutin denetlediğini belirterek, sezon öncesi denetimlerin arttığını söyledi. Alparslan, "Tüketicinin kendisine yansıtılacak ilave ücretleri bilme hakkı var. Bununla ilgili bilgilendirmenin gerek mekânlarda gerekse menülerde olması gerekiyor. Bunu denetlemek de bizim görevimiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Sezon öncesi denetim ekibinin sahaya indiğini belirten Alparslan, "İllerdeki turizm müdürlüklerine de yazı göndereceğiz" açıklamasını yaptı.

MENÜDE PUNTO OYUNU

Müşteriye çıkardıkları afaki hesaplarla dudak uçuklatan bazı kafe, bar, restoran ve oteller, tıpkı bankalar gibi punto oyunu yapıyor. Bu mekânların aldığı 'giriş', 'müzik', 'servis', 'kuver', 'sandalye' gibi ilave ücretleri tüketici hakları kanununa göre, müşterinin göreceği şekilde ve açıkça belirtmesi gerekiyor. Ancak kuver ücreti menülerde küçük puntolarla alta yazılırken sandalye, masa, gibi ücretler ise ya hiç belirtilmiyor ya da mekânın en görülmeyen noktasında bilgi notu olarak asılıyor.

2 AYDA SONUÇ ALINIYOR

Sabah'ın haberine göre; Tüketiciyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu, müşterinin girdiği bir mekânda ne ödeyeceğini açık ve net şekilde görmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bazı mekânların menülerinde ilave ücretler ya hiç belirtilmiyor ya da çok küçük puntolarla yazılıyor" diye konuştu. Böyle bir durumda tüketicinin hemen hakem heyetlerine başvuru yapması gerektiğini söyleyen Eroğlu, en geç 2 ay içinde sonuç alındığını kaydetti.

NE YAPMALI?

Bir işletme 'giriş', 'müzik', 'servis', 'kuver', 'sandalye' gibi ilave ücretlerle ilgili size bilgi vermek zorunda. Eğer bu konuda menüde ya da mekânda, görünür bir noktada yazılı bir bilgilendirme bulunmuyorsa şu adımları takip edin.

1- Fatura ya da fişin mutlaka fotoğrafını çekin.

2- Menüyü fotoğraflayın. (Şikâyet sonrasında mekânlar bu bilgiyi menüye ekleyebiliyor. Haklıyken haksız duruma düşmeyin.)

3- Elinizdeki fiş ya da faturanızla hakem heyetine başvuru yapın. Hakem heyetleri konuyu çok sıkı takip ediyor.

4- Ekstra ücretlerin bilgi verilmeden sizden alındığı tespit edildiği takdirde en geç iki ay içinde yaptığınız ödeme iade ediliyor.

(Sabah)