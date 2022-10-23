Vatandaşlardan yoğun ilgi! Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında vatandaşa sunulan arsa ve işyeri projelerine yüksek bir talep geldi. 10 Ekim akşamı başlayan başvurularda arsada 464 bin, işyerinde 41 bin rakamına ulaşıldı. Başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek, sorasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

81 il ve 694 ilçede, 1 milyon arsa dar gelirli vatandaş için geliştirilecek. Hak sahibi olan kişiler, altyapısı kamu tarafından hazırlanan arsalarda evini yaptıracak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi, 10 yıl vadeli ve faizsiz ödeme yapabilecek.



TOKİ DESTEK VERECEK

Arsalar için imar planı çalışmaları başladı. Bu kapsamda yoğunluğa izin verilmeyeceği açıklandı. Müstakil arsada emsalin 0.30; katlı konutlarda ortalama 1.20-1.30 olması planlanıyor. Arsa almaya hak kazanan vatandaşlara kamu tarafından teknik ve hukuki destek verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her bölge için hazırlanan örnek projeler vatandaşa sunulacak. Müstakil arsa sahibi dilerse bu projelerden faydalanacak ya da imar şartlarına uymak koşuluyla kendi projesini hazırlatacak.



Hisseli arsalarda da vatandaş kendi arasında anlaşırsa, TOKİ yapım desteği verecek. İstenirse, özel sektörden müteahhitlerle kat karşılığı anlaşma yapılacak.



25 EKİM'DE TEMEL ATILACAK

İlk Evim İlk İşyerim projesinde ilk etapta 17 ilde 5 bin 615 konutun temeli atılacak. 25 Ekim Salı günü Ankara-Sincan ilçesinde düzenlenecek törende Başkan Tayyip Erdoğan 17 ille eş zamanlı olarak canlı yayın bağlantılarıyla temel atmaları gerçekleştirecek. Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzyılın projesi kapsamında şu ana kadar 7.5 milyonluk başvuru olduğunu belirterek, "Dev projeyle 500 bin sosyal konut yapılacak" dedi.

350 BİN LİRAYA İŞYERİ

Proje kapsamında ilk etapta 29 ilde 10 bin işyeri satışa sunulacak. İşyerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle sahibini bulacak. İşyerleri, 50, 100, 150 ve 200 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak. Ankara'ya 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500 adet işyeri yapılması planlanıyor.

TOKİ'NİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSUNDA SON HAFTAYA GİRİLDİ



13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.

SMS İLE İPTAL BİLGİSİ VERİLİYOR

Başvuruda bulunanlardan 4,8 milyon kişinin gerekli şartları yerine getirdiği belirlendi.

Tapu ve gelir kayıtlarını gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruda bulunan vatandaşların şartları yerine getirip getirmediğini sistemden denetliyor. Şimdiye kadar yapılan denetimlerde şartları uymadığı için 2,7 milyon kişinin başvurusu geçersiz sayıldı. Şartları karşılamadığı için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek başvuru sahiplerine SMS ile bilgi veriliyor.

BUNDAN SONRAKİ AŞAMA KURA HAZIRLIĞI

81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun 250 bini iki yılda tamamlanacak. Beş yılda ise tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek konutlar, Türkiye'nin yıllık 800 bin konut ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak piyasayı rahatlatması bekleniyor. Bir milyon arsanın 250 bini ve 50 bin iş yerinin ise ilk 10 bininin iki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İki yılda tamamlanması hedeflenen sosyal konut ve iş yeri ile tahsis edilecek sosyal konut arsası kuraları bu yıl başlayacak ve önümüzdeki yılın ilk üç ayında tamamlanacak.

ARSA BAŞVURULARI 464 BİNİ BULDU

"İlk Evim İlk İş Yerim" hamlesinin önemli bir yanını ise arsa ve iş yeri oluşturuyor. 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim' kampanyasına başvurular, 10 Ekim tarihinde başladı ve 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. Yaklaşık iki haftada ev arsasına 464 bin kişi, iş yeri için ise 41 bin kişinin başvurduğu öğrenildi.