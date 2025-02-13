50 bine yakın ürünün fiyatının yer aldığı 'marketfiyati.org.tr'a ilk günden ilgi büyük oldu. 24 saatte 490 bin kişinin ziyaret ettiği siteden Akşam Gazetesi de bir sepet oluşturup markete gitti. Karşılaştırmada fiyat uyumsuzluğu çıkmadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önceki gün erişime açtığı "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesi ilk günden yoğun ilgi gördü. 50 bin ürünün market fiyatının anlık olarak yayınlandığı siteye 24 saatte 490 bin tekil ziyarette bulunuldu. Site içi arama sayısı ise bu sürede 2 milyon 141 bine ulaştı. Sitede, 7 zincir marketteki ürünlerin o günkü fiyatını karşılaştırma imkanı sağlıyor.

KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Sitedeki fiyatlarla market fiyatlarını karşılaştırmak için bir sepet oluşturuldu. Ardından da 'www.marketfiyati.org.tr' adresi ile market raflarındaki uyumu test edildi. Zincir marketlerde ürünlerin fiyatları internet sitesi ile bire bir uyumlu çıktı. 50 bine yakın ürünün fiyatını görebildikleri internet sitesini ilk günden kullanmaya başlayan vatandaşlar da uygulamayı beğendi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

"marketfiyati.org.tr" web sitesinde ürün fiyatlarını görmek için satın almak istenilen ürün arama bölümüne yazılıyor. Arama sonuçlarında ürünün farklı marketlerdeki güncel fiyatları listeleniyor. Sistem üzerinden adrese en yakın marketleri de görmek mümkün. Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor ve anlık yayınlanıyor. "Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

"EŞİT FİYATI DA FAHİŞ FİYATI DA ŞİKAYET EDİN"

Tüketici dernekleri, marketlerin fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini memnuniyetle karşıladı. Tüketici dernekleri uygulamanın fahiş fiyat artışını da önleyeceğini belirttiler.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu: Uygulama, tüketici için büyük kolaylık. Yakın zamanda mobil uygulama da hayata geçirilecek. Tüketiciler toplu taşımada giderken bile girip ihtiyaç duydukları ürünlerin hangi satış noktasında kaç liradan satışa sunulduğunu görüp mukayese edebilecek. Böylelikle bir takım fırsatçılar, 'nasılsa enflasyon var algısı oluşturduk, tüketici doğal karşılar' deyip her hafta etiketlerindeki fiyatları artıramayacaklar, artıranlar da kolayca fark edilebilecek. Sistem, tüketici koruyan, kollayan bir uygulama oldu. Tüketiciler sistemde marketler arasında 'eşit fiyat' ya da 'fahiş fiyat' görmeleri durumunda, ilgili mercilere şikayet etsin.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz: Tüketici lehine bir adım olmasından dolayı memnuniyetle karşıladık. Biz de 1 ay boyunca siteyi takip edeceğiz. Tüketici açısından mobil uygulama daha pratik olacaktır ve daha çok kişiye ulaşacaktır.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük: Önemli olan 7 marketin fiyatlarının güncel olması ve bu marketler arasındaki rekabetin sağlanıyor olması gerekir. Geçmişte bunun örneklerini gördük, kendi aralarında yazışmalarla bazı marketlerin fiyatları kendi aralarında belirlemelerine şahit olduk. Buna izin verilmemeli.

VATANDAŞ MEMNUN KALDI

Tekstil işçisi 50 yaşındaki Mehmet Keskin, "En ucuzunu bulmak için bazen 4-5 market dolaşmak zorunda kalıyorduk. Bugün alışverişten önce internet sitesini kontrol ettik. Aradığımız ürünün en ucuzunu bulup aldık. Market market dolaşmak zorunda kalmayacağız" dedi. Satış danışmanı Emel Onur ise "İnternet sitesinin hayata geçmesinden mutlu olduk. Artık bütçemize göre alışverişe çıkabileceğiz. Evdeki hesap çarşıya uyacak diyebiliriz. Haberlerde görünce test etmek istedim. Aile ekonomimiz için faydalı olacak" şeklinde konuştu.

Satış danışmanı Emel Onur ise "İnternet sitesinin hayata geçmesinden mutlu olduk. Artık bütçemize göre alışverişe çıkabileceğiz. Evdeki hesap çarşıya uyacak diyebiliriz. Haberlerde görünce test etmek istedim. Aile ekonomimiz için faydalı olacak" şeklinde konuştu.

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