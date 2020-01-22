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Ekonomi

Başkan Erdoğan 'düzeltin' diye uyarmıştı: 'Made in Turkey' yerine 'Made in Türkiye' geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün 'Made in Turkey' yazısıyla ilgili çıkışı iş dünyasını harekete geçirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konuyla ilgili yasa taslağı hazırladı. Taslak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sunulacak.

22.01.2020  09:18 - Güncelleme: 22.01.2020  09:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Made in Turkey yerine Türkiye yazın’ çıkışı işe yaradı. İş dünyası ihraç ürünlere ‘Made in Türkiye’ etiketi için harekete geçti. TİM, yasal düzenleme hazırlıyor

SLOGAN DA DEĞİŞİYOR

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye adını tüm dünya biliyor. Ancak ihraç ürünlerine 'Made in Turkey' yazıyoruz. Artık kendi adımızı koymalıyız" dedi. Gülle, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmekle ilgili kullanılan Turkey Discover the Potantial (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değiştirileceğini de söyledi. 2014'te Ekonomi Bakanlığı ve TİM 'Made in Turkey' damgası yerine "Turkey Discover the potential (Türkiye potansiyelini keşfet)" olarak belirlenen Turkey logosunu çıkarmıştı.

LOGOLAR BASILIYOR

TİM'in adımına diğer derneklerden de destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kendilerinin uzun süredir ihraç ettikleri ürünlere "Made in Türkiye" logosu bastıklarını söyledi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, Türkiye'nin ihraç edilen ürünlerin üzerinde olmasını önerdiklerini belirtti.

(Sabah)

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