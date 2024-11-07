Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve Mardin dahil olmak üzere Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde daire satışı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca açıklanan duyurular kontrol edildiğinde, TOKİ tarafından yeni bir proje başlatıldığı görüldü.

TOKİ ONLARCA DAİRE SATACAK

TOKİ, Mardin ili Midyat ilçesi Ortaçarşı mahallesi 354 konut, 3 dükkan kapsamında üretilecek 53 adet taşınmazın satışa çıkartılacağını resmen açıkladı.

Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak dairelerden 35'i 2+1, 18'i 3+1 olarak belirtildi.

Satılacak konutların fiyat listesi kontrol edildiğinde, 440.507 TL peşinat ve 120 ay 11.013 TL taksitten başlayan fiyatlarla daire sahibi olunabileceği görüldü.

TOKİ tarafından satılacak daire listesi ve fiyatlandırma aşağıda yer alıyor.

KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TOKİ tarafından satılacak dairelerle ilgili bazı şartlar bulunuyor. Söz konusu şartlardan birkaçı aşağıda yer alıyor.

Konutlar için başvuru tarihi 18 Kasım 2024 - 22 Kasım 2024 olarak açıklanırken, başvuru bedeli 2 bin TL olarak duyuruldu. Ayrıca başvuru yapılacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. projenin ilindeki tüm şubeler ve e-Devlet üzerinden olarak açıklandı. Bunun yanı sıra e-Devlet başvuruları için son tarih 21 Kasım 2024 olarak aktarıldı.

Kura tarihi 29 Kasım 2024 olarak belirtilirken, sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Midyat / Mardin olarak duyuruldu.

Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 09 Aralık 2024 - 12 Aralık 2024 olarak belirtildi. Yedek hak sahipleri içinse 19 Aralık 2024 - 20 Aralık 2024 olarak duyuruldu. Ayrıca asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu aktarıldı.

DİĞER DETAYLAR

TOKİ tarafından açıklanan duyuruda, söz konusu konutların Midyat İlçe nüfusuna kayıtlı olanlara veya Midyat İlçesinde bir yıldır ikamet edenlere satılacağı aktarıldı.

Öte yandan daireler için borç bakiyesinin, tercih edilen peşinata göre 120 ay aylık taksitler halinde ödeneceği belirtildi. Borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacağı duyuruldu.

Konutlar için ilk taksit ödeme tarihinin, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibari ile başlatılacağı açıklandı.

TOKİ tarafından satılacak konutlarla ilgili diğer sözleşme detayları aşağıda yer alıyor.