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Ekonomi

Vergi affı bu yıl gelecek mi? Vergi affı 2020 yılında olacak mı?

Vergi affı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vergi affı bu yıl gelecek mi? Vergi affı 2020 yılında olacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Karşılıksız çek ve sicil affı düzenlemesi geldi. Yasal düzenleme gerektiren ekonomik tedbirler torba teklifle birlikte yasalaştı. Gözler vergi affına çevrildi. İşte tüm merak edilenler..

26 Mart 2020 Perşembe  17:16 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:16
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Vergi affı bu yıl gelecek mi? Vergi affı 2020 yılında olacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vergi affı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Karşılıksız çek ve sicil affı düzenlemesi geldi. Yasal düzenleme gerektiren ekonomik tedbirler torba teklifle birlikte yasalaştı. Vergi affı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

VERGİ AFFI BU YIL GELECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı döneminin kapandığını artık vergi borçlarına af gelmeyeceğini söyledi.

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