17 Kasım 2020 Salı 15:54 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 15:54

Vergi affı Resmi Gazete'de onaylandı mı? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. 7256 sayılı prim ve vergilere ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi borcu yapılandırma başvurusu E-Devlet ile kolayca yapılabilecek. Peki vergi affı trafik cezalarını kapsıyor mu? İşte borç yapılandırma süreci ile ilgili merak edilen detaylar

VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE ONAYLANDI MI?

Vergi affı (borç yapılandırma işlemi) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. KYK öğrenim kredisi borcu ve SGK prim ödemelerini de kapsayan vergi borcu yapılandırma işlemi için E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli olacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden yapılabilecek olan vergi borcu yapılandırma işlemi, 18 taksite bölünüp 36 aya yayılabilecek.

VERGİ AFFI TRAFİK CEZALARINI KAPSIYOR MU?

Yasa, 4 milyon kişinin borcunu yapılandırmasını sağlayacak. Toplamda 500 milyar liralık borcun yapılandırılmasının sağlayacak yasa sayesinde, vergi affı trafik cezalarını da kapsıyor.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. Ayrıca sigorta primlerinden öğrenim kredisine kadar devlete olan borçların taksitlerle ödenmesini sağlayacak.

VERGİ AFFI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vergi borcu yapılandırma ile ilgili düzenlemesi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarını kapsıyor. Yapılandırma, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Vergi affından yararlanmak isteyenler, başvurularını yıl sonuna kadar yapabilecek.

Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti 2021'in Ocak ayında, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de 2021 Şubat ayında ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler ise şubat ayında başlayacak.

VERGİ AFFI NELERİ KAPSIYOR?

Yapılandırma, ödenmeyen vergi borçları, emlak, motorlu taşıtlar vergileri, gençlerin öğrenim kredileri, trafik cezaları, seçim, nüfus, askerlik para cezaları, otoyol geçiş cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, il özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacaklarını kapsıyor. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidatları da yapılandırma kapsamında olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

7256 sayılı kanun kapsamında borçlarında yapılandırma sürecine girebilecek olan vatandaşlar, bu işlemler için internet vergi dairesini kullanacak. Buraya giriş yapabilmek için üye olma ya da E-Devlet şifresini kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, karşılarına çıkacak olan ekrandan işlemlerini gerçekleştirecek.

VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Yapılandırma kapsamında, ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek. Borçlarını ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenler, gecikme faizinden tümüyle kurtulacak. Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek.