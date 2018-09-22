Vergi borç yapılandırmada ilk taksit ne zaman SGK ve Vergi Borcu ilk taksit ödemesi nasıl yapılacak

Vergi borç yapılandırmada ilk taksit ne zaman? SGK Vergi Borcu ilk taksit ödemesi nasıl yapılacak? SGK ve Vergi Borcu Yapılandırmada ilk taksit ödemesi ne zaman? Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) gerçekleştireceği 7143 vergi yapılandırmada ödeme işlemleri nasıl yapılacak? Borç yapılandırmada ilk taksit ne zaman sona eriyor? Vergi borcu GİB ödeme işlemi nasıl yapılır? Vergi borcu GİB online ödeme ekranına nasıl ulaşabilirim? Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu bildirildi. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı. 7143 sayılı vergi yapılandırma kanunu kapsamında birçok alacak yeniden yapılandırıldı. Öğrenim kredisi, Bağkur, MTV ve birçok kalemde borçlar, yeniden yapılandırma sürecine girdi. İşte Vergi borç yapılandırmanın ilk taksiti ve ödeme işlemi ile ilgili star.com.tr adresine ulaşan bilgiler...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin ilk taksit ödemesinin son günü belirlendi. Buna göre borçların ilk taksit ödemesi için verilen süre 1 Ekim 2018 Pazartesi güne sona erecek. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamındaki borçların ilk taksit ödemesi için son günün 1 Ekim Pazartesi olduğu bildirildi. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödemesi için verilen sürenin 1 Ekim Pazartesi günü sona ereceği hatırlatıldı.

VERGİ BORCU ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Duyuruda, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerektiği belirtildi.



Ödemeler, interaktif vergi dairesi uygulamasından, başkanlığın resmi internet sayfası "www.gib.gov.tr"de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-22.00'de anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarıyla, anlaşmalı banka şubelerinden, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.

Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. SGK'ya olan borçlar için ilk taksit 31 Ağustos'a kadar ödenecek. Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara olan borçlar için ise ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim'de sona erecek.



Yapılandırmaya başvuran kişiler yüzde 90 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlerden faydalanma imkanı bulacak. Vatandaşlar taksit seçeneği ile geçmiş yıllara ait cezaları taksitlendirebileceği gibi peşin ödemelerle büyük indirimlerden de faydalanabilecek.

VERGİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Vergi borcu sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Vergi dairelerine maaş bordronuz ile beraber giderek ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Vergi borcu sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi ödeme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden bir de e-devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

VERGİ BORCU ÖDEME NASIL YAPILIR?



Vergi dairelerine maaş bordronuz ile beraber giderek ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Vergi borcu sorgulama işlemini internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şifresiz olarak internet üzerinden vergi borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi ödeme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden bir de e-devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şifresiz olarak vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebildiğiniz gibi E-Devlet şifreniz ile E-Devlet sisteminden vergi borcu sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yapabilmek için ana sayfada yer alan sisteme giriş linkini tıklamanız gereklidir. Açılan giriş yollarından E-Devlet şifresi ile giriş yolunu seçtiğinizde giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi girmeniz gereklidir.

E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız eğer üzerinde T.C. kimlik numaranız bulunan nüfus cüzdanınız ile PTT kurumlarından 2 TL karşılığında şifrenizi alabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümüne giriş yapmanız gereklidir. E-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığını bulmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının alt hizmetlerinden vergi borcu sorgulama seçeneğini seçerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne girmeniz gereklidir. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine girmeniz gereklidir. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş ve gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz. Bu sayfaya girdikten sonra uyarıları dikkatlice okumanız gereklidir. Daha sonra T.C. kimlik bilgileri ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra annenizin, babanızın, eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMA



Gelir İdaresi Başkanlığı E Devlet işbirliği ile Vergi Borcu Sorgulama hizmeti verilmektedir. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresinden E Devlet şifresi ve TC kimlik numaranız ile sorgulama yaparak vergi borçlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



SMS İLE BORÇ SORGULAMA



Vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapabilirsiniz. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

YAPILANDIRMADA ÖDEMELER VE TAKSİTLER NASIL OLACAK?



Vergi borcunu yapılandıran vatandaşlar borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Ana paranın tahsilinden vazgeçilmiyor. Gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Aylık Yİ-ÜFE tutarı yüzde 0.35 olarak uygulanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.