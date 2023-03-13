Vergi borç yapılandırması nasıl yapılır? Bağkur-SGK yapılandırma başvurusu ne zaman yapılacak?

Vergi borç yapılandırmasına dair kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte; Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları, vergi affı kapsamında yapılandırılacak. Teklifin yasalaşmasıyla birliklte vergi borcu olan vatandaşlar, "Vergi affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı, Vergi borç yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Bağkur-SGK yapılandırma 2023 son dakika gelişmeleri...

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'ten geçerek kabul edildi. Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsayan vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasalaştı.

Buna göre; Kamu kurumlarına olan 2 bin TL'nin altındaki borçlar ile birlikte tüm vergi cezaları, idari cezalar askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma dahilinde olacak.

Düzenlemeyle birlikte; Belediye idari para cezası, su atık alacakları, kiralama kaynaklı kullanım hakları ve kira bedelleri de yapılandırma kapsamına dahil edilecek.

2 BİN LİRA ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Yapılandırma kanunu kapsamında 2 bin TL altı olan vergi borçları silinecek. Vergi dairelerine olan ve vadesi 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 01.01.2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçları silinecek.

2 bin liranın altında olan borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borçları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yapılandırma düzenlemesinden yararlanarak vergi borçlarını ödemek isteyenler, 30.04.2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırma tutarlarını peşin veya taksitle ödeyebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB'Iara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak, feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu durumda idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak, yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

VERGİ BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?



Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vergi borç yapılandırması, vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

Vergi borcunuzu öğrenmek için İnternet Vergi Dairesi'ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz.