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Ekonomi

Vergi denetimlerinde yeni dönem! e-İnceleme Sistemi resmen uygulamada

Vergi Denetim Kurulu, dijital vergi denetimini kolaylaştıracak e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla kullanıma açıldığını duyurdu.

AA1 Temmuz 2025 Salı 11:23 - Güncelleme:
Vergi denetimlerinde yeni dönem! e-İnceleme Sistemi resmen uygulamada
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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığını bildirdi.

VDK'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

e-İnceleme Sistemi'nin bugün itibarıyla uygulanmaya başlandığına işaret edilen paylaşımda, "Sistem, vergi inceleme süreçlerini elektronik ortama taşıyarak, belge ibrazı ve tutanak işlemlerini dijital ortamda güvenli, hızlı ve erişilebilir şekilde gerçekleştirme imkanı sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yerli ve milli yazılım teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistemle mükelleflerin e-defter ve belgelerini elektronik ortamda güvenli şekilde ibraz edebileceği, vergi inceleme tutanaklarının elektronik ortamda imzalanabileceği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Sistemle, mekandan bağımsız olarak vergi mevzuatı ile belirlenen kanuni sorumluluklar yerine getirilebilecek, vergiye uyum noktasında katlanılan zaman ve işlem maliyeti azalacak, vergi denetim sürecinde bilgisayar destekli denetim tekniklerinin kullanımı artacak, kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılacak."
  • Vergi Denetim Kurulu
  • e-İnceleme Sistemi
  • dijital vergi denetimi

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