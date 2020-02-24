Vergi Haftası ne zaman? Vergi Haftası ile ilgili sözler, şiirler haberimizde!

Bugün başlayan 31'inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart'a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Vergi Haftası ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vergi Haftası ile ilgili sözler, şiirler haberimizde yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Vergi Haftası'na dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.
VERGİ HAFTASI NE ZAMAN?
Bugün başlayan 31'inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart'a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ SÖZLER
* Vergi kaçırılmasına sessiz kalan, geleceğin yok olmasına göz yumandır
* Kazancın vergi olsun, kalkınmada yerin olsun.
* Devlet bir kumbara olsun, attığın vergiyle dolsun.
* Kalkınmaksa hedefimiz, ödenmeli vergilerimiz.
* Vergi verene kazanç, vermeyene utanç olur.
* Ver vergini çekme geleceğin derdini
* Vergi verenin umudu, umudu olanın yarını vardır.
* Vergi hizmet getirir eksikleri giderir
* Vergi: Helal kazancın tacı, ekonominin ilacıdır.
* Çağdaşlıksa sorunum, vergidir çözüm yolum.
* Ver vergini kalkındır devletini.
* Vergi halkın sermayesidir.
* Nefestir insanı yaşatan, vergidir devleti kalkındıran.
* Vergisini vermeyen millet, alamaz hizmet.
* Çalışıp kazanmak olsun temel ilken, kazancının vergisini ver ki kalkınsın ülken.
VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Gelire göre toplanır
Kazançlar böyle aklanır
Vermeyenlerse yoklanır
Devamlı gelirdir VERGİ
Adaletlisi sevilir
Zaman gelince verilir
Rekorlar bile kırılır
Bütcemizin gülü VERGİ
Çeşit çeşit toplanıyor
Zor günlere saklanıyor
Yetmeyene ekleniyor
Devlete can veren VERGİ
Mart ayı vergi ayıdır
Çok toplanırsa iyidir
Yatırımların suyudur
Geri döner bize VERGİ
VERGİ NEDİR?
Vergi nedir dersem size
Bir hizmettir ülkemize
Sıcak yuvadır öksüze
İşte budur vergi budur
Onu vermek bir onurdur
Sınırlarda hudut taşı
Devlet çarklarının başı
Mehmetçiğe baba aşı
İşte budur vergi budur
Onu vermek bir onurdur
Köprüdür okuldur bize
Bir sevgidir gönlümüze
Uçak limandır denize
İşte budur vergi budur
Onu vermek bir onurdur
OKULLARDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK
81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verilecek. Vergi Haftası için "Vergi Güçtür" sloganı ile hazırlanan genel afiş 81 ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda, öğrencilere yönelik olarak "Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde" sloganı ile hazırlanan afiş ilk ve ortaöğretim okullarında asılacak.
31'inci Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Duyuruda, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkenin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflere teşekkür edildi.