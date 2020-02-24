Vergi Haftası ne zaman? Vergi Haftası ile ilgili sözler, şiirler haberimizde!

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:31 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:31

Bugün başlayan 31'inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart'a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler yapılacak. Vergi Haftası ne zaman? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vergi Haftası ile ilgili sözler, şiirler haberimizde yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Vergi Haftası'na dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

VERGİ HAFTASI NE ZAMAN?

Bugün başlayan 31'inci Vergi Haftası kapsamında 1 Mart'a kadar ülke genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ SÖZLER

* Vergi kaçırılmasına sessiz kalan, geleceğin yok olmasına göz yumandır

* Kazancın vergi olsun, kalkınmada yerin olsun.

* Devlet bir kumbara olsun, attığın vergiyle dolsun.

* Kalkınmaksa hedefimiz, ödenmeli vergilerimiz.

* Vergi verene kazanç, vermeyene utanç olur.

* Ver vergini çekme geleceğin derdini

* Vergi verenin umudu, umudu olanın yarını vardır.

* Vergi hizmet getirir eksikleri giderir

* Vergi: Helal kazancın tacı, ekonominin ilacıdır.

* Çağdaşlıksa sorunum, vergidir çözüm yolum.

* Ver vergini kalkındır devletini.

* Vergi halkın sermayesidir.

* Nefestir insanı yaşatan, vergidir devleti kalkındıran.

* Vergisini vermeyen millet, alamaz hizmet.

* Çalışıp kazanmak olsun temel ilken, kazancının vergisini ver ki kalkınsın ülken.

VERGİ HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Gelire göre toplanır

Kazançlar böyle aklanır

Vermeyenlerse yoklanır

Devamlı gelirdir VERGİ

Adaletlisi sevilir

Zaman gelince verilir

Rekorlar bile kırılır

Bütcemizin gülü VERGİ

Çeşit çeşit toplanıyor

Zor günlere saklanıyor

Yetmeyene ekleniyor

Devlete can veren VERGİ

Mart ayı vergi ayıdır

Çok toplanırsa iyidir

Yatırımların suyudur

Geri döner bize VERGİ

VERGİ NEDİR?

Vergi nedir dersem size

Bir hizmettir ülkemize

Sıcak yuvadır öksüze

İşte budur vergi budur

Onu vermek bir onurdur

Sınırlarda hudut taşı

Devlet çarklarının başı

Mehmetçiğe baba aşı

İşte budur vergi budur

Onu vermek bir onurdur

Köprüdür okuldur bize

Bir sevgidir gönlümüze

Uçak limandır denize

İşte budur vergi budur

Onu vermek bir onurdur

OKULLARDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPILACAK

81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa vergi bilincini geliştirme eğitimleri verilecek. Vergi Haftası için "Vergi Güçtür" sloganı ile hazırlanan genel afiş 81 ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda, öğrencilere yönelik olarak "Gözümüz Yükseklerde Geleceğimiz Vergilerimizde" sloganı ile hazırlanan afiş ilk ve ortaöğretim okullarında asılacak.

31'inci Vergi Haftası için hazırlanan ve kullanılan tüm görsellere, gerçekleştirilen etkinliklere www.vergihaftasi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek Duyuruda, vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirerek ülkenin gelişmesine katkı sağlayan tüm mükelleflere teşekkür edildi.