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Ekonomi

Vergi kaçırmaya çalışan şimdi yandı! Bakanlıktan yeni hamle

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolaylıkla iletebilmeleri amacıyla ihbar kanalları güncellendi. Vatandaşlar, sosyal medyadan ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iletişim kanallarından ihbarda bulunabilecek.

23 Mayıs 2024 Perşembe 13:11 - Güncelleme:
Vergi kaçırmaya çalışan şimdi yandı! Bakanlıktan yeni hamle
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolaylıkla iletebilmelerini sağlamak amacıyla ihbar kanallarını güncelledi.

Vatandaşlar, resmi internet sayfası (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) üzerinden ihbar yapabilecek.

SOSYAL MEDYA KANALLARI DA HİZMETE AÇILDI

Bununla birlikte, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram 'gibihbar' hesabı ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) da hizmete açıldı.

Vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN/PTT çeki yoluyla ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, düşük KDV oranı uygulanması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi ve kaçak ürün satışının yapılması gibi konularda ihbarda bulunabilecek.

Denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikâyetlerini, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak, "gib.gov.tr" veya Dijital Vergi Dairesi'nde (dijital.gib.gov.tr) yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapması gerekiyor.

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