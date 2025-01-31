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Ekonomi

Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi

Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişlerine de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep etme imkanı tanındı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik düzenlemesiyle, eşi kamu personeli olmayan ve bazı şartları karşılayan vergi müfettişleri de aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep edebilecek.

Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için yardımcılık dönemi dahil vergi müfettişi olarak en az 5 yıl çalışması ve eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdiyle işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması gerekecek.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, başka bir daire başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılan vergi müfettişlerinden, görevlendirmenin yapıldığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren her yıl mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri isteyebilecek.

  • Vergi müfettişleri
  • yer değişikliği
  • esaslar

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