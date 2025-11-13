İSTANBUL 17°C / 8°C
  • Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat! Vatandaşa faiz kolaylığı
Ekonomi

Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat! Vatandaşa faiz kolaylığı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi ve SGK borçlarının daha düşük faiz oranlarıyla yapılandırılabileceğini duyurdu.

13 Kasım 2025 Perşembe 15:12
Vergi ve SGK borcu olanlar dikkat! Vatandaşa faiz kolaylığı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

Hazine'den faiz indirimi hamlesi

Guyett: Değişen dengeler Türkiye lehine

Rekabet ihlaline geçit yok! En çok ceza gıda sektörüne verildi
