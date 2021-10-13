Verilen tavsiyeyi reddettiler... ''Türkiye'nin izinden gittiler''

star.com.tr 13 Ekim 2021 Çarşamba 01:18 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 01:18

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dış borçlanmaya yönelik tavsiyesini reddetmesi Arap basınında büyük yankı buldu.

CEZAYİR, ASKERİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Cezayir'in Afrika kıtasında istikrarlı ülkeler arasında yer aldığı ifade edilirken 2021'in sonunda (petrol ve doğalgaz hariç) 4,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığı belirtildi. Cezayir'in askeri kapasitesini güçlendirip Kuzey Afrika ve Güney Akdeniz'de bir güç haline geldiğinden bahsedildi.

CEZAYİR, TÜRKİYE'NİN İZİNDEN GİTTİ

Uluslararası arenada rehin kalmamak için bağımsız bir siyaset izleyen Cezayir'in Türkiye'yi örnek aldığı vurgulandı. Sözkonusu haberde şu ifadelere yer verildi;

"Cezayir, Türkiye'nin izinden giderek ve deneyimlerinden yararlanarak istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi başarmış, Afrika kıtasında Uluslararası borçlanmayı reddederek baskılardan kendini kurtaran ilk ülke olmuştur"

CEZAYİR, BİRÇOK TÜRK İNŞAAT FİRMASINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi Cezayir, aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda inşaat sektörüne yapılan yatırımların arttığı Cezayir, birçok Türk inşaat firmasına ev sahipliği yapıyor.