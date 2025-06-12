Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali açık denizinde 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'na yanaşmasının ardından 15 Haziran'da düzenlenecek törenle dönüş yoluna çıkması planlanıyor.

Oruç Reis, yaklaşık 15 gün sürecek yolculuk sonrasında temmuz ayı başında Filyos Limanı'nda bakım ve onarım faaliyetlerinden geçecek. Oruç Reis'in ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır olması öngörülüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, çalışmalarını başarıyla tamamlayan Oruç Reis'i ziyaret ederek mürettebata teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"3 blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025'te Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak. Ankara'da yapılacak analizlerin ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak."

Türkiye ile Somali arasında, 24 Temmuz 2024'te Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için Üretim Paylaşım Anlaşması imzalandı. Anlaşmaların ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberindeki filo, 4 Ekim'de Somali'ye gitmek üzere harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Oruç Reis'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Somali'ye uğurladı. Beraberinde donanma gemileri de bulunan Oruç Reis, Süveyş Kanalı'ndan geçerek 25 Ekim'de Mogadişu Limanı'na demirledi. Belirlenen alanlarda sismik çalışmalara başlayan Oruç Reis, 3 boyutlu olarak veri topladı.