İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3281
  • EURO
    45,6748
  • ALTIN
    4253.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Veriler Somali'ye sunuldu: Oruç Reis görevi başarıyla tamamladı
Ekonomi

Veriler Somali'ye sunuldu: Oruç Reis görevi başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz görevini başarıyla tamamladı. Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak.' açıklamasında bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Veriler Somali'ye sunuldu: Oruç Reis görevi başarıyla tamamladı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali açık denizinde 3 boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in Mogadişu Limanı'na yanaşmasının ardından 15 Haziran'da düzenlenecek törenle dönüş yoluna çıkması planlanıyor.

Oruç Reis, yaklaşık 15 gün sürecek yolculuk sonrasında temmuz ayı başında Filyos Limanı'nda bakım ve onarım faaliyetlerinden geçecek. Oruç Reis'in ağustos ayı itibarıyla yeni görevi için hazır olması öngörülüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, çalışmalarını başarıyla tamamlayan Oruç Reis'i ziyaret ederek mürettebata teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin 234 gün süren görevini başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"3 blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025'te Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak. Ankara'da yapılacak analizlerin ardından sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak."

Türkiye ile Somali arasında, 24 Temmuz 2024'te Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için Üretim Paylaşım Anlaşması imzalandı. Anlaşmaların ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve beraberindeki filo, 4 Ekim'de Somali'ye gitmek üzere harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Oruç Reis'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Somali'ye uğurladı. Beraberinde donanma gemileri de bulunan Oruç Reis, Süveyş Kanalı'ndan geçerek 25 Ekim'de Mogadişu Limanı'na demirledi. Belirlenen alanlarda sismik çalışmalara başlayan Oruç Reis, 3 boyutlu olarak veri topladı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Bakan Bayraktar
  • Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.