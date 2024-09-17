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Ekonomi

VİOP günü yükselişle açtı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.961,25 puandan başladı.

AA17 Eylül 2024 Salı 09:32 - Güncelleme:
VİOP günü yükselişle açtı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.961,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 azalışla 10.945,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,3 yükselişle kayıplarını kısmen telafi ederek 10.975,00 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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