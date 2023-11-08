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Ekonomi

VİOP günü yüzde 0,6 yükselişle açtı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,6 artışla 8.690,25 puandan başladı. Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.690,25 seviyesinden işlem gördü.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
VİOP günü yüzde 0,6 yükselişle açtı
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Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 8.635,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini ve bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurmasının ardından yüzde 0,5 artışla 8.675,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirterek, dünya genelinde artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarında oynaklığı beslediğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.850 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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