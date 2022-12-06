Sözleşme yapan taraflara standardize edilmiş oran ve düzeydeki malı veya finansal aracı, önceden kararlaştırılan bir tarihte günümüz değeri üzerinden alma ve satma zorunluluğu getiren sözleşmeler, Vadeli İşlem Sözleşmeleri olarak tanımlanır. Borsa İstanbul bünyesi dahilinde hizmet vermekte olan, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine alım ve satımına aracı olan kaldıraçlı piyasa ise VİOP olarak adlandırılır. Bu kelime Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının kısaltmasıdır. VİOP nedir sorusuna alacağınız yanıtla piyasanın sunduğu işlemlerde çift yönlü açılış yapabilme ve düşük seviyede teminat gibi avantajlardan yararlanabilir, ayrıca yatırım için ürün çeşitliliğini ve riskleri en aza indirme imkanını değerlendirebilirsiniz.



VİOP NEDİR: ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI



VİOP kapsamında işlem görmekte olan vadeli işlem sözleşmeleri arasında pay vadeli, endeks vadeli, döviz vadeli işlem sözleşmeleri ile kıymetli madenler, emtia vadeli, yabancı endeksler vadeli işlem sözleşmeleri yer alır. Bu aşamada opsiyon sözleşmelerini bilmek önemli olacaktır ve bunlar da pay opsiyon, pay endeks opsiyon ile dolar TL opsiyon sözleşmeleri şeklindedir. Tüm VİOP kapsamında işlem görmekte olan hesaplarının belirlenmiş bir vadesi vardır ve vade sona erdiğinde henüz kapanmamış olan pozisyonlar otomatik olarak sonlandırılır.

Risklerden olabildiğince muaf olmayı hedefleyen yatırımcılar için hem risk önleme avantajı hem de ürün çeşitliliği sunan VİOP nedir sorusunu detaylandırmayı isteyenler için spot piyasaların altındaki teminat oranıyla açıklanmalıdır. Fiyat beklentisine yönelik gelir elde etmeyi hedefleyenler, bu spot piyasalardan daha az oranda teminata rağmen aynı hacimdeki dayanak varlıkla yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Haliyle VİOP nedir sorusunu yanıtlarken yatırımcılar için çeşitli piyasalarda işlem imkanı sunan bu piyasa özelliğinin spot piyasalardan farklı olduğunun altını çizmek gerekir.

VİOP NEDİR VE KİMLER İÇİNDİR?



Portföy riskini baz alan bir teminatlandırma yönteminin kullanıldığı VİOP, fiyat beklentisi doğrultusunda karı hedefleyen yatırımcılar için oldukça avantajlı seçenekler ve özellikler sunar. Öte yandan piyasanın özellikleri arasında yer alan kaldıraç etkisiyse yatırımcılar için bir risk anlamına gelebilir. Yatırımcılar gibi VİOP nedir sorusunu aldığı yanıtla farklı fırsatları değerlendirebilecek olan bir diğer kitle ise arbitrajcılardır. İki ya da daha çok piyasada ya da vadede aynı anda alım ve satım işlemleri gerçekleştirebilecek olan arbitrajcılar satın alım işlemlerinde piyasanın risksizlik avantajından yararlanarak kar etmeyi amaçlayabilirler.

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