  DOLAR
  EURO
  ALTIN
  • VİOP'ta endeks kontratı güne 14.804,00 puandan başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne 14.804,00 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,37 yükselişle 14.804,00 puandan başladı.

AA27 Mart 2026 Cuma 09:36 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı güne 14.804,00 puandan başladı
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,95 azalışla 14.750,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.663,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,37 üzerinde 14.804,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilimlerin nihai olarak sonlanacağına yönelik beklentilerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da yol kavgası! Vatandaşlar ayıramadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
