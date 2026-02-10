İSTANBUL 8°C / 5°C
VİOP'ta endeks kontratı güne 15.404,00 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,29 yükselişle 15.404,00 puandan başladı.

10 Şubat 2026 Salı 09:30
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,40 artışla 15.359,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.394,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,29 üzerinde 15.404,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.500 ve 15.600 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
