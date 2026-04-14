  • VİOP'ta endeks kontratı güne 16.570,00 puandan başladı
Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne 16.570,00 puandan başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,72 yükselişle 16.570,00 puandan başladı.

AA14 Nisan 2026 Salı 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne 16.570,00 puandan başladı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,13 artışla 16.452,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.568,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,72 üzerinde 16.570,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanın destek, 16.700 ve 16.800 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
