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Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.310,00 puandan başladı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 09:33 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.310,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 11.293,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 11.320,25 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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