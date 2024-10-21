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Ekonomi

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,1 yükselişle 9.865,00 puandan başladı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 09:33 - Güncelleme:
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
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Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 9.865,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 azalışla 9.852,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 9.842,75 puana indi.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesinin yanı sıra Çin'in kredi faiz oranlarını düşürmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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