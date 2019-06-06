‘Vize ücretlerine zam mı geldi? Vize ücretleri ne kadar oldu?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerine zam gelmesini onayladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Peki, 60 avroluk vize ücreti ne kadar odu? Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek. İşte vize ücreti zammı haberimizin detayları aşağıda…

2019 VİZE BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? VİZE ÜCRETİ ZAMMI NE KADAR?

AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak. Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER

Evrak, formalite derken vize almak birçok kişi için zor. Halbuki sıkıntıya girmeden gidebileceğiniz bazı Avrupa ülkeleri var. Bu ülkeler Türklerden vize istemiyor. İşte tam da şu sıralar gidilmesi gereken hem vizesiz hem de çok ucuz olan 10 Avrupa ülkesi…

ARNAVUTLUK

Adriyatik kıyılarıyla çevrili Arnavutluk yeni yeni turizm konusunda ataklar yapıyor. Aslında ülkenin denize kıyısı çok ancak bu konuda tesis sıkıntısı da çok. Başkent Tiran’ın yanı sıra, eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Berat ve yine tarihi kenti İşkodra gezilebilir.

KOSOVA

Avrupa’nın yeni ve küçük ülkelerinden Kosova da Türk kültüründen izler taşıyor. Başkent Priştine ve eski Osmanlı konaklarıyla ünlü Prizren, Türk izleri taşıyan kentleri. Başkent Priştine’ya İstanbul’dan direkt uçak seferleri yapılıyor. Kosova’dan Karadağ, Makedonya ya da Sırbistan’a da geçebilirsiniz. Komşu ülkeler de Türklerden vize istemiyor. Kosova'nın başkenti Priştina'ya direkt uçuşlar var.

MAKEDONYA

Makedonya başkent Üsküp ve tarihi kenti Ohri ile Türk turistlerin son yıllarda sevdiği ülkelerin başında geliyor.

SIRBİSTAN

Türklerden vize istemeyen bir başka ülke de Sırbistan. Başkent Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin de kenarında kurulmuş çok güzel bir şehir.

KARADAĞ

Balkanlar'ın bir başka küçük ülkesi Karadağ denince akla Dalmaçya kıyılarındaki iki güzel şehri Kotor ve Budva geliyor. Ortaçağ’dan kalma yapılarıyla dikkat çeken bu iki kentte de keyifli bir gezi yapabilirsiniz. Karadağ’a uçakla gidebilmek için başkent Podgorica’ya uçmanız gerekiyor.

BOSNA-HERSEK

Balkanlar'da vizesiz gidebileceğiniz bir başka ülke de Bosna-Hersek. Başkent Saraybosna camileri, çarşısıyla eski Bursa’yı andırıyor. Şehir barındırdığı eserlerle Osmanlı mirasını çok iyi taşıyor.

UKRAYNA

Türklerden vize istemeyen hatta son yapılan anlaşmalar çerçevesinde kimlik kartlarıyla da seyahat edebileceğimiz Ukrayna da Türklerin sevdiği ülkelerin başında geliyor.

BELARUS

Başkent Minsk’e İstanbul’dan direkt uçuşların yapıldığı Beyaz Rusya da Türklerden vize istemiyor. Rengârenk ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Minsk’te hayat da ucuz.

GÜRCİSTAN

Türklerin vizesiz hatta pasaportsuz bile gidebileceği Gürcistan sınır komşumuz bir ülke. İsteyenler Artvin’den günübirlik gezilerde kimlikleriyle de girebiliyorlar.

MOLDOVA

Eski Rus cumhuriyetlerinden Moldova da Türklerden vize istemeyen bir başka Avrupa ülkesi. Ukrayna ile Romanya arasında kalan bu ülke Avrupa’nın aynı zamanda en ucuz ülkesi. Ülkenin en turistik yeri yeşiliyle ünlü başkent Kişinev.