Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı bugün Ankara'da yapılacak.

Toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Söz konusu vize muafiyeti anlaşması, kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus "bordo pasaport" sahibi vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.