  • Vizesiz seyahat başlıyor! İmza Ankara'da atılacak
Ekonomi

Vizesiz seyahat başlıyor! İmza Ankara'da atılacak

Bugün Ankara'da gerçekleşecek Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı'nda, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşmasının imzalanması bekleniyor.

METE ALİ MAVİŞ6 Mayıs 2026 Çarşamba 07:43
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı bugün Ankara'da yapılacak.

Toplantıda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Söz konusu vize muafiyeti anlaşması, kapsamı itibarıyla sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus "bordo pasaport" sahibi vatandaşları da kapsayacağı belirtildi.

