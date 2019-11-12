Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla fiber altyapı yatırımlarına devam eden Vodafone’un mali yarıyıl yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor.Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 25.8 milyon oldu.

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTIK

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58.2’sine ulaştı. Vodafone’un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon oldu.Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 arttı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan 2019-20 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Dijital bir telekomünikasyon şirketi olma yönünde kaydettiğimiz gelişmeden son derece memnunuz.

Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Gerek şirketimiz gerekse Türkiye’nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun l örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik yaratan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırıma devam edeceğiz.”