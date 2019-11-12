22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7801
  • 6,3661
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Vodafone’dan 733 milyon TL yatırım

Vodafone Türkiye, 2019’un ilk mali yarıyılında büyümesini sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artırdı. Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri mali yılın ilk yarısında 6 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla fiber altyapı yatırımlarına devam eden Vodafone’un mali yarıyıl yatırımları 733 milyon TL olarak gerçekleşti. 

Bu yatırımlar içinde Temmuz 2019 itibariyle şebekede canlı olarak kullanılmaya başlanan yaklaşık 250 adet yerli ve milli ULAK baz istasyonu da yer alıyor.Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 310 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 25.8 milyon oldu. 

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTIK

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58.2’sine ulaştı.  Vodafone’un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon oldu.Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 184 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1 milyona ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.9 arttı. Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan 2019-20 mali yılı ilk yarı yıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Dijital bir telekomünikasyon şirketi olma yönünde kaydettiğimiz gelişmeden son derece memnunuz.

Müşteri deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeye öncelik veriyoruz. Gerek şirketimiz gerekse Türkiye’nin dijitalleşmesi için attığımız adımların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bunun l örneklerinden biri aylık 250 milyonluk dijital trafik yaratan mobil uygulamamız Vodafone Yanımda. Bu platformumuz, gelecekteki büyümenin itici güçlerinden biri olacak. Amacımız, daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırıma devam edeceğiz.” 

Vodafone servislerden 6 milyar TL kazandı

Mobil abone sayısı 24.1 milyon 

Sabit genişbant abone sayısı yaklaşık 1 milyon 

Servis gelirleri %18,6 organik büyüme ile 6 milyar TL 

FAVÖK % 32,6 organik büyüme ile 2 milyar TL 

Toplam yatırım 733 milyon TL 

11.2 milyon “dijital müşteri”

Yaklaşan roketler için çalan sireni duyunca saygı duruşuna geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Başkan Erdoğan ABD'de!

Başkan Erdoğan ABD'de!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

İngiliz istihbaratçının sır ölümü... Polis olayın üstüne gidiyor

İngiliz istihbaratçının sır ölümü... Polis olayın üstüne gidiyor

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var
 

POPÜLER HABERLER

Yaklaşan roketler için çalan sireni duyunca saygı duruşuna geçti

Yaklaşan roketler için çalan sireni duyunca saygı duruşuna geçti

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

2 bin 200 yıllık sistem! Gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA