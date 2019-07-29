Vodafone müşterilerine 448 milyon fayda sağladı
Müşterilerine indirimler sunan Vodafone, Red uygulaması ile son 1 yılda toplam 448 milyon TL’lik fayda sağladı.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Şirket, yüksek data kullanan Red’li müşterileri için 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin sunulduğu yeni Red First ayrıcalıklar dünyasını da tanıttı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red uygulamasına ayda 189 TL ödeyerek sahip olma imkanı sunuyoruz” dedi.
TRAFİK ARTIYOR
Aksu, şu ifadeleri kullandı: “Red’lilere, 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 43 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı, 28,5 milyar dakika konuştu, 4,1 milyar SMS attı. Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 51 arttı.”
KATKI SAĞLIYORUZ
Abonelerin ihtiyacını karşılayacak uygulamalara imza attıklarını anlatan Aksoy “Onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, yazlık bölgelerde plaj ve restoran indirimleri, marka indirimleri gibi ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.
YURT DIŞI FAYDALARI
Toplantıda paylaşılan istatistiklere göre, Vodafone Red’liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam etti. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 12’si yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti.
‘Vodafone Yanımda 429 milyon kez tıklandı
Vodafone Red’liler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşımayı sürdürdü. Son 1 yılda toplam 3 milyon Red kullanıcısı 429 milyon kez “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.
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