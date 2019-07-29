Vodafone müşterilerine 448 milyon fayda sağladı

Şirket, yüksek data kullanan Red’li müşterileri için 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurtdışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetlerin sunulduğu yeni Red First ayrıcalıklar dünyasını da tanıttı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red uygulamasına ayda 189 TL ödeyerek sahip olma imkanı sunuyoruz” dedi.

TRAFİK ARTIYOR

Aksu, şu ifadeleri kullandı: “Red’lilere, 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 43 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red’liler, son 1 yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı, 28,5 milyar dakika konuştu, 4,1 milyar SMS attı. Vodafone Red’lilerin veri trafiği ise yüzde 51 arttı.”

KATKI SAĞLIYORUZ

Abonelerin ihtiyacını karşılayacak uygulamalara imza attıklarını anlatan Aksoy “Onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, yazlık bölgelerde plaj ve restoran indirimleri, marka indirimleri gibi ayrıcalıklarla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

YURT DIŞI FAYDALARI

Toplantıda paylaşılan istatistiklere göre, Vodafone Red’liler 23 ülkedeki ev, cep ve iş telefonlarını tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak aramaya devam etti. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 12’si yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 157 milyon TL tasarruf etti.